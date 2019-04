Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inceput cea de-a cincea etapa de finantare a lucrarilor de cadastru general, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF). Suma totala alocata de ANCPI in aceasta etapa de finantare pentru inregistrarea imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, pe sectoare cadastrale, este de aproape 280 de milioane de lei. ANCPI finanteaza si in 2019, din veniturile proprii, lucrari de cadastru general in toate localitatile eligibile in cadrul PNCCF. Primarii interesati sa inceapa sau sa continue lucrarile de cadastru general pe sectoare cadastrale pot incheia contra ...