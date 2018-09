EXPO Plast 2018 in imagini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A inceput EXPO PLAST SIBIU, singura expozitie dedicata industriei de prelucrare a maselor plastice. 14 masini de injectie in fuctiune si 10 roboti va asteapta pana pe 21 septembrie la EXPO PLAST SIBIU. Avand cele mai multe echipamente prezente pana acum la un targ de profil , EXPO PLAST este expresia progresului tehnologic in domeniu si isi invita vizitatorii la demonstratii LIVE, noutati de ultima ora, premiere in ceea ce priveste materiile prime sau accesoriile ultilizate. Masini de injectie hibride si hidraulice, sisteme de roboti, solutii de administrare a productiei prin implemetarea conceptului Industrie 4.0, sisteme de racire, game pentru regenerarea materialelor plastice cu procent ...