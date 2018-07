A inceput intalnirea Klaus Iohannis – Viorica Dancila, la Cotroceni / UPDATE

UPDATE Întâlnirea dintre președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă s-a încheiat, miercuri, după 40 de minute. Premierul a revenit la Palatul Victoria. Întâlnirea dintre preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Viorica Dăncilă a început, miercuri, la Palatul Cotroceni. Cu o zi în urmă, Administraţia Prezidenţială informa că şeful statului a invitat-o pe Viorica Dăncilă la discuţii. The post A început întâlnirea Klaus Iohannis – Viorica Dăncilă, la Cotroceni / UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.