A inceput nebunia de Black Friday in America! Cum poti cumpara si tu de pe Amazon

Evacuare de urgența la Universitatea din Ploiești! Peste 50 de persoane au fost evacuate, joi, de la Universitata de Petrol și Gaze din Ploiești, din cauza unor substanţe toxice pulberizate în clădire.(CITEȘTE ȘI: EL ESTE "TATAIE", ȘEFUL DIN UMBRĂ AL GREVIȘTILOR DE LA METROU!) Reprezentanții ISU Prahova au declarat că din cauza unui miros puternic de gaze, 50 de persoane au fost evacuate,

Carmen Dan și comisarul european pentru afaceri interne, discuții inaintea preluarii președinției Consiliului UE Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a avut, joi, o întrevedere cu Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, în perspectiva preluării Președinției Consiliului UE. Ministrul afacerilor interne a reiterat importanța sprijinului Comisiei Europene pent ...

Feli a postat prima poza cu fiica ei, Nora Luna. Mesajul transmis de pe patul de spital Feli a născut o fetiță sănătoasă și tare frumoasă în urmă cu câteva ore, iar azi, cu puțin timp înaintea prânzului, cunoscuta artistă a prezentat-o întregii lumi pe Nora Luna. Fotografia emoționantă făcută pe patul din spital a fost însoțită de un mesaj pentru apropiații și fanii ei. Citește și: Scandal internațional cu Feli și

Mirabela Dauer spune tot adevarul despre muzica romaneasca, duminica, la TVR 2! Galele realizate de Paul Surugiu-Fuego la TVR 2 sunt din ce în ce mai spectaculoase, reușind să suprindă prin profesionalismul pus de toată echipa în realizarea lor, dar și prin calitatea invitaților și a momentelor prezentate. Fuego ne prezintă artiștii dragi ai țării, având un cuvânt bun despre fiecare, punând în valoare carierele lor și

Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a demisionat: Sunt un om de onoare Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, şi-a dat demisia din funcţie. El a anunţat joi, la Palatul Victoria, înainte de şedinţa de Guvern comună cu Republica Moldova, că şi-a depus demisia la Cabinetul premierului. ''Sunt un om de onoare'', a spus el presei. Comitetul Execut ...

Noile autobuze din Bucuresti vor avea INTERNET si prize USB pentru incarcarea telefoanelor Primarul general, Gabriela Firea, a anunţat, joi, înainte de şedinţa CGMB, că 40 de autobuze noi au ajus în Capitală, iar până la sfârşitul lunii vor mai veni încă 60. Firea spune că noile autobuze sunt dotate cu prize USB şi vor avea şi internet.

Angelina Jolie, editor invitat la BBC Radio 4 care va si modera o emisiune de Craciun Angelina Jolie se numără printre vedetele invitate ca editori speciali pentru a realiza programe de Crăciun la BBC Radio, emisiunea actriţei americane urmând să fie difuzată pe 28 decembrie, potrivit bbc.com.

