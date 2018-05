A inceput razboiul? Explozii devastatoare in urma unui presupus atac al Israelului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O serie de explozii s-au inregistrat marti seara intr-o zona aflata la sud de Damasc, unde se crede ca se afla o baza militara iraniana, a relatat presa de stat siriana, indicand ca exploziile ar fi rezultatul unui presupus atac aerian al fortelor israeliene, relateaza cotidianul Times of Israel. Exploziile s-au produs in zona el-Kiswah, unde se crede ca s-ar afla o baza militara a fortelor iraniene care sprijina regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad. Potrivit televiziunii de stat de la Damasc, apararea antiaeriana siriana a doborat doua rachete israeliene, informeaza site-ul cotidianul Haaretz pe pagina electronica. Presupusul raid aerian are loc la scut timp dupa ce autoritatile militare din Israel au anuntat ca au i ...