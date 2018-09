A inceput sa consume busuioc. Iata ce efecte uluitoare are asupra organismului

BUSUIOC google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Busuiocul este o planta originara din India, cunoscuta si folosita inca in urma cu 3 milenii, si care s-a bucurat de o raspandire rapida in toata lumea. La indieni, se spune despre busuioc ca este planta lui Krishna si a lui Vishnu. Bunii hindusi nu se culca fara o ramurica de busuioc pusa pe piept, menita sa-i duca in timpul somnului pe taramurile paradisiace. La romani si mai tarziu la italieni, busuiocul era considerat iarba dragostei si a fertilitatii, inflorirea lui fiind celebrata prin serbari si ritualuri. La greci si in aproape toate tarile crestine, busuiocul are aproape aceleasi semnificatii ca si in India. El este considerat planta sacra. Agheasma se face cu ajutorul busuiocului, si tot cu un buchet ...