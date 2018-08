A inceput sa inghita in fiecare dimineata cate 3 boabe de piper pe stomacul gol, dar cand a observat ce se intampla cu corpul ei a continuat asa toata viata! Efectele sunt vizibile

Piper google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Piperul este considerat regele condimentelor, impreuna cu toate formele lui: negru, alb, rosu, cu bob rotund sau cu bob lung. Cantitati impresionante de piper sunt consumate anual in intreaga lume, insa acest lucru nu se intampla numai pentru ca da savoare vietii, ci pentru ca are si proprietati terapeutice si te poate ajuta sa slabesti. Sunt multi oamenii care i-au testat deja proprietatile. Piperul ajuta digestia prin actiunea chavicinei, o rasina picanta care are rolul de a mari productia de saliva. In plus are o actiune dezinfectanta dar si analgezica locala ceea ce il face extrem de util in lupta cu boli precum bronsita, laringita si raceala. Piperul este un antibiotic si un antiparazitar intestinal, care ...