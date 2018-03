A inceput sa-si aplice frunze de varza pe genunchi in fiecare seara. Motivul este incredibil

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ciuda reputatiei sale rele de a provoca balonare si flatulenta la unii oameni, varza are multe proprietati sanatoase, detinute de toate soiurile acestei legume cu frunze. Diferite studii au aratat ca varza poate reduce riscul de a dezvolta un spectru larg de boli, de la diabet la boli de inima. Beneficiile consumului de varza se extind dincolo de posibilele utilizari preventive; varza are si numeroase intrebuintari practice precum vindecarea ranilor usoare si imbunatatirea digestiei. Frunzele de varza pot fi folosite pentru a atenua durerile si a reduce inflamatia. Un studiu de la Universitatea din Missouri a identificat faptul ca apigenina, un flavonoid continut de varza, si care detine proprietati anti-inflamatorii, este ...