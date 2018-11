A indesat legaturile de marar in borcane, apoi le-a pus la frigider. Vei dori sa incerci si tu acasa

Reprezentant al Diasporei: In realitate, aproape 7 milioane de romani sunt in strainatate Numarul romanilor plecati in strainatate este, in realitate, de aproximativ 7 milioane, din care nu cred ca se vor mai intoarce 10% in Romania, a declarat, miercuri, Cezar Caleap, director executiv al Asociatiei Internationale a Intreprinderilor Creative din Belgia (AIICB), in cadrul unui workshop c ...

Febra Trump continua, chiar daca democratii castiga Camera Reprezentantilor Alegerile preliminare americane nu au avut ca rezultat respingerea clara a Trumpismului. Democratii au castigat Camera Reprezentantilor, victorie obligatorie avand in vedere succesul republicanilor la Senat.

EXCLUSIV! Decizie importanta luata in cazul lui Florin Busuioc! Ce se intampla in aceste momente cu el Medicii din Craiova, care l-au operat noaptea trecută pe Florin Busuioc, au luat o decizie importantă împreună cu o echipă de specialiști din București! În urma unor discuții în legătură cu starea de sănătate a prezentatorului TV, care a suferit trei infarcte, s-a hotărât ca el să fie adus cât mai repede la un spital

Președintele PNL Iași, Marius Bodea, la Puterea Știrilor Liderul PNL Iaşi, deputatul Marius Bodea, este invitat astăzi în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Temele principale ce ...

Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, despre starea lui Florin Busuioc și medicul rezident care l-a operat: "E adevarat ca…" Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, a declarat că actorul Florin Busuioc a suferit un infarct masiv şi că acesta are parte de „cele mai bune îngrijiri la Spitalul din Craiova". Ea neagă informaţiile public potrivit cărora operaţia de montare a unui stent ar fi fost efectuată de un medic rezident. De asemenea, Pintea a negat că

Dan Barna: USR este un partid viu, deschis, in care membrii iși exprima opiniile Presedintele USR, Dan Barna, spune ca scrisoarea in care a fost criticat de unii colegi dupa ce si-a exprimat anumite pr ...

VIDEO. Un avion ușor s-a prabușit la Topoloveni. Primele imagini de la fața locului Un avion ușor s-a prăbuşit, miercuri, la Topoloveni, în judeţul Argeş. Potrivit primelor informații, pilotul este conștient, dar a fost grav rănit. UPDATE ORA 13.30. Pilotul, transportat la spital Pilotul, în vârstă de 23 de ani, a suferit traumatisme la nivelul feței și plăgi la picioare. El a fost transportat la Spitalul Județean din Pitești. „Este

STUDIU: Intreaga viata digitala a unei persoane se vinde pe piata neagra pe maruntis Infractorii pot vinde viaţa digitală completă a cuiva pentru mai puţin de 50 de dolari, adică informaţii furate din conturi de social media, informaţii bancare, acces de la distanţă la servere şi desktop-uri şi chiar date din cadrul unor servicii ca Uber, Netflix şi Spotify, arată Kaspersky.

Senator PSD: Tutuianu ar trebui sa isi revizuiasca comportamentul. Are sanse sa revina in partid Senatorul PSD Niculae Bădălău a declarat, miercuri, că acţiunile senatorului Adrian Ţuţuianu denotă „o lipsă de caracter” şi că acesta ar trebui să îşi revizuiască comportamentul.