A intrat cu limuzina de la nunta in pietoni! Peste 20 de morți

Chiar daca gruparea Manchester United, din Premier League, tocmai a castigat cu 3-2 in fata lui Newcastle, dupa ce a fost condusa cu 2-0 in minutul 10, lucrurile nu s-au linistit inca pe deplin la clubul "diavolilor rosii".

Doi barbati au fost raniti prin impuscare duminica dimineata, in cartierul Champs-Elysees din Paris, de agresori aflati pe o motocicleta si care au reusit sa fuga, transmite AFP, citand prefectura de politie din capitala franceza.

Președintele Klaus Iohannis a ajuns la votul pentru revizuirea Constituției duminică seara, dar nu a avut-o lângă el pe Carmen, soția lui, așa cum s-a întâmplat de obicei. În jurul orei 19,30, preşedintele s-a prezentat la Şcoala generală nr. 4, din Sibiu, Secţia de votare nr. 68, pentru a-şi exprima votul. Şeful statului i-a întrebat […]