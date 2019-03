A intrat cu masina in multime si a omorat sase oameni. Vezi unde s-a intamplat 

masina politie China google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un conducator auto a intrat in mod intentionat cu masina in multime, intr-un oras in centrul Chinei, omorand sase persoane, iar alte sapte raniti au fost spitalizati, dupa care a fost ucis prin impuscare de politie, a anuntat astazi televiziunea nationala, relateaza Huffington Post. Atac sinucigas! Cel putin 40 de morti. Bomba a fost detonata intr-o zona aglomerata Aceasta drama a avut loc catre ora locala 6.00 (1.00, ora Romaniei), in comuna Zaoyang, in provincia Hubei, precizeaza CCTV. Niciun detaliu despre eventuale motivatii ale soferului nu au fost oferite. In noiembrie, doua evenimente asemanatoare au avut loc in China. Intr-un sat, in provincia Sichuan (sud-vest), un conducator aut ...