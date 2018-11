A intrat in vigoare de astazi! Pentru ce vor trebui sa plateasca in plus pasagerii a doua mari companii aeriene

Avion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand de astazi, 1 noiembrie, intra in vigoare noile politici de bagaje, destul de controversate, a doua mari companii aeriene, Ryanair si Wizz Air. Mai exact, cei doi operatori low-cost isi pun pasagerii sa plateasca si bagajele de mana, care pana acum intrau in pretul biletelor. Ryanair reduce dimensiunea bagajului de mana gratuit permis in cabina cu doua treimi. De astazi, doar cei care au platit in plus pentru imbarcare prioritara pot sa aduca cu ei doua bagaje gratuite in cabina, precum si cei care au platit suplimentar pentru un al doilea bagaj. Cei care au platit tariful de baza pot aduce in cabina avionului doar un bagaj de mana - care nu este mai mare decat o geanta de laptop. Cei care vor sa aduc ...