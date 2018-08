A intrat in vigoare legea prin care romanii pot primi un miliard de euro pe o perioada de 10 ani

Legea muntelui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luna aceasta a intrat in vigoare legea care le ofera romanilor subventii si ajutoare daca aleg sa se mute in anumite zone din tara. Din aceasta luna a intrat in vigoare noua lege a muntelui, care prevede valorificarea resurselor din zonele montane, conservarea peisajului si a biodiversitatii si dezvoltarea activitatilor economice specifice. Legea prevede sprijin financiar si material pentru cei care aleg sa-si organizeze gospodariile sau sa profeseze in aceste zone. Pe baza legii intra in vigoare programul de incurajare a activitatilor din zona montana, pentru care se aloca un miliard de euro pe o perioada de 10 ani de la bugetul de stat. Banii vor reveni sub forma de subventii si ajutoare acorda ...