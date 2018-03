A intrat la inchisoare in 1911 cand avea doar 17 ani. A iesit la varsta de 80 de ani. Ce facut barbatul cand s-a vazut liber dupa anii grei de temnita, a uimit intreaga lume

Paul Geidel Jr. este persoana care a reusit sa execute cea mai lunga pedeapsa in inchisoare, in istoria SUA. Acesta a fost inchis in 1911, la varsta de doar 17 ani, pentru crima de gradul doi.

Geidel a fost inchis la celebra inchisoare Sing Sing, si putea fi eliberat in 1926, dupa doar 15 ani de sentinta, insa un juriu l-a declarat mental inadecvat pentru a fi eliberat.

Barbatul a stat in inchisoare pana in 1974, cand a fost eliberat conditionat, insa, avand 80 de ani si neavand nicio ruda la care sa se duca, a declarat in fata comisiei ca nu vrea sa fie pus in libertate, asa ca a fost bagat inapoi dupa gratii.

Geidel a ramas in inchisoare inca 6 ani si a parasit facilitatea la 86 de ani, traind inca 7 ani intr-un azil pentru batrani. A murit la 93 de ani.

O studenta la Criminalistica a fost arestata dupa ce a adus acuzatii mincinoase la adresa unui taximetrist. Sophie Pointon, in varsta de 22 de ani, le-a spus politistilor ca a fost violata de catre un taximetrist, noteaza The Telegraph. Incidentul s-a petrecut in zorii zilei de 22 aprilie, atunci cand tanara se intorcea de la o petrecere.

Se pare ca tot scandalul a plecat de la refuzul taximetristului de-a accepta banii tinerei, care erau imbibati in uleiul de la kebab, noteaza The Telegraph. Furioasa, Sophie s-a dus la politie pentru a-l acuza pe barbat de viol. In cele din urma, declaratiile tinerei s-au dovedit a fi nefondate.

Taximetristul, tatal a cinci copii, a fost arestat timp de sase ore. In plus, barbatul sustine ca incidentul l-a afectat, fiind incapabil sa lucreze timp de 4 saptamani.

Procurorul Kate Bisset sustine ca din spusele taximetristului, tanara era „extrem de beata” atunci cand s-a urcat in taxi. Fata tinea in mana un kebab si o bancnota de 10 lire pe care a imbibat-o in ulei.

Visul tinerei de-a deveni ofiter de politie a fost ruinat in urma acestui incident, ea primind o pedeapsa de 16 luni de inchisoare.

