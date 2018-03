A iubit o singura femeie toata viata, iar cand aceasta a murit, actorul a decazut fizic si psihic. Ce nu s-a stiut despre ultimele zile din viata actorului Omar Sharif

Omar Sharif and Faten Hamama

Omar Sharif a fost cel mai cunoscut actor de film egiptean, iar productiile cinematografice in care a jucat de-a lungul carierei au fost ridicate la rang de arta, talentul acestuia fiind unul care cu greu va putea fi egalat.

A jucat intr-o multime de filme, dar rolurile care l-au facut celebru sunt cele interpretate in „Dr. Zhivago” si „Lawrence al Arabiei”, potrivit click.ro. A devenit rapid celebru si iubit de public, iar sarmul sau si trasaturile care ieseau cu usurinta in evidenta l-au facut sa ocupe un loc fruntas in topul celor mai doriti barbati din lume.

Marea iubire a lui Omar Sharif

Cu toate ca a fost curtat de o multime de femei si a avut mai multe relatii, inima actorului Omar Sharif a fost data pe veci celei care i-a devenit sotie. Actorul a fost indragostit pana peste cap de Faten Hamama, un alt simbol al cinematografiei arabe. Omar Sharif a declarat in nenumarate randuri ca aceasta a fost marea sa iubire. Pentru a se putea casatori cu Faten Hamama, actorul s-a convertit la islam, acesta fiind nascut in religia crestina.

Cei doi s-au cunoscut dupa ce actorul a primit un rol intr-un film arab, alaturi de Faten Hamama. Sarutul de pe platourile de filmare i-a facut pe cei doi se se indragosteasca si in viata reala, aceasta fiind singura femeie cu care actorul s-a casatorit. Dupa un mariaj intens, cei doi au divortat in anul 1974. Dupa acest moment, Omar Sharif nu s-a mai recasatorit, cu toate ca a mai avut o multime de relatii cu personalitati de seama ale filmului.

Dupa ce Faten Hamama a murit, in anul 2015, actorul a fost distrus. Moartea acesteia l-a afectat foarte mult si acesta a fost si momentul in care cei dragi s-au ingrijorat pentru starea sa de sanatate. La cateva zile de la moartea actritei, Omar Sharif i-a intrebat pe apropiati cine este Faten Hamama, iar dupa mai multe controale medicale, specialistii au descoperit ca actorul suferea de Alzheimer.

Pierderile de memorie i-au afectat atat viata personala, cat si cea profesionala, iar apropiatii au povestit ca aceasta a intrebat de nenumarate ori de fosta sa sotie, Faten Hamama.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.