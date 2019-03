A lipsit de la un curs, iar raspunsul profesoarei ei a lasat-o masca

Morgan King, o mamica de 21 ce isi creste copilul singura, studiaza ziua la Universitatea din Tennessee si munceste noaptea intr-un restaurant pentru a se intretine.

Morgan a lipsit de la un curs unde avea un test. Aceasta i-a scris profesoarei ei un e-mail pentru a-si cere scuze ca nu a putut ajunge la curs deoarece nu a gasit pe nimeni care sa stea cu fetita ei, Korbyn. Raspunsul profesoarei a devenit viral.

Dr Sally B. Hunter, profesoara in caz este si ea parinte, asa ca a inteles problema tinerei. Iata e-mailul ce a provocat atatea reactii.

„Hey Morgan,

Ne-am mirat ca azi nu te-am vazut la curs.

Imi pare rau de problemele cu copilul tau. Daca, pe viitor mai ai probleme in a gasi pe cineva care sa stea cu Korbyn, sa stii ca o poti aduce la curs. Mi-ar face placere sa o tin in brate in timp ce predau, in timp ce tu poti fii atenta si iti poti lua notite. Lucrez la departamentul Familia si Copilul, ar fi urat sa nu permit vizita unui copil. Sa stii ca vorbesc serios, oferta mea este serioasa, adu-o pe Korbyn cu tine.

Anunta-ma daca te mai pot ajuta cu ceva.”

Morgan si profesoara ei au devenit populare in orasul sau. Morgan a primit invitatii la diverse emisiuni pentru a vorbi despre acest e-mail.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.