A mancat cateva pastai crude de fasole verde si a patit ceva ciudat. Nu face si tu aceasta greseala!

Basescu indica ”singura actiune corecta si necesara a opozitie impotriva Guvernului” Fostul preşedinte Traian Băsescu spune că „opoziţia” continuă să mimeze opoziţia la PSD-ALDE şi că singura acţiune ...

Preotul Doru Ion Iagăru, care slujește la biserica aflată în curtea Spitalului Municipal Caracal, din județul Olt, este un adevărat campion la acte de caritate. A construit case pentru nevoiași, a organizat tabere gratuite pentru copii ce provin din familii sărace și a renovat mai multe secții ale spitalului din Caracal.

O uriașă avere a lăsat în urma lui Nae Nicolae, afaceristul decedat în teribilul accident feroviar de acum cinci ani, iar familia lui a început războiul pentru ea. Este vorba de acțiuni la Real Estate Construct SRL din Tunari, societate din care Nicolae deținea o cotă de 37,5 la sută.

Ștefan Bănică Junior a câștigat procesul cu fosta lui iubită, Camelia Constantinescu, femeia care i-a dăruit un băiat, după o relație de cinci ani! Aceasta i-a cerut, printre altele, celebrului cântăreț o mărire a pensiei alimentare. Ea a înaintat acțiunea la Judecătoria Sectorului 2 București, însă nu a avut câștig de

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, documente stupefiante despre Ciprian Sabin Mareș, ofițerul SRI care controla piața drogurilor din Arad. Acesta își folosea părinții ca paravan pentru a face trafic de substanțe interzise, pe un segment unde interlopul Eduard Pălincaș i-a acordat exclusivitate.

Dennis Man este, fără să exagerăm, cel mai tare din parcare la ora actuală. Jucătorul de 100 de milioane de euro al lui Gigi Becali și-a cumpărat un Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC, cu care a și apărut în cantonament. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă imagini în premieră cu puștiul și super-mașina

Nadir a devenit tătic pentru a doua oară și este în culmea fericirii. Artistul a mărturisit cum a decurs totul și cât a cântărit micuțul Azar la naștere. „Vreau să fac un anunţ: atenţie Borcea, vin după tine! Lăsaţi-ne să ne pregătim! Ne apucăm de băut! A fost frumos. Aşteptam, nu mai venea, până la

Iohannis, la intalnirea cu Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati: Romania va promova identificarea de solutii in domeniul migratiei Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Preşedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, o întrevedere cu Înaltul Comisar ONU pentru Refugiaţi, Filippo Grandi, în marja participării la segmentul de nivel înalt al celei de a 73-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Un ...

O persoana a murit si trei au fost ranite, dupa ce doua masini s-au ciocnit in judetul Neamt O persoană a murit şi trei, între care un copil, au fost rănite, miercuri seara, după ce două maşini s-au ciocnit în comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ.