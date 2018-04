A mers cu familia la Pestera Polovragi si facut mai multe poze. Cand a ajuns acasa, a avut parte de un cosmar. Ce apare in imagini

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat din Piatra Neamt care s-a dus cu familia in Pestera Polovragi din Muntii Capatana, a facut mai multe poze cu telefonul mobil. Cand a descarcat fotografiile pe calculator, acesta a avut un soc. Barbatul a observat mai multe lucruri neobisnuite in pozele sale. „Nu-mi venea sa cred ce vad. Mi-am chemat sotia si fiica in fata monitorului si ne uitam unii la altii ramasi aproape fara cuvinte. Apoi am inceput sa analizam pe rand fiecare poza si ne-am dat seama ca ceva neobisnuit s-a petrecut. Mai multe poze nu corespundeau cu ce vazuseram noi acolo“, a spus Bogdan Panaitescu, potrivit Ziarul Ceahlaul. Cel mai straniu lucru, a fost atunci cand a vazut ca parul fiicei sale are culoarea schimbata spre varfuri, chi ...