A mers noaptea la toaleta, dar ce a iesit din ea a trezit-o intr-un cosmar. „Nu intelegeam ce aveam!” Cand si-a dat seama ce se intampla de fapt, a inceput sa tremure de frica: „S-a intamplat de doua ori si…”

Beth Bamford are doar 21 de ani si a avut parte de un soc la care nu se poate astepta nimeni pe aceasta lume! Fata s-a trezit in miezul noptii pentru a folosi toaleta, insa a sfarsit prin a naste nu unul, ci doi copii! Tanara sustine ca nu stia ca este insarcinata si a ramas uimita cand a ajuns sa nasca singura, in baie! Se pare ca a nascut-o pe fetita ei, Willow, in timp ce iubitul ei, Andy Morris, in varsta de 22 de ani, dormea in camera de alaturi.

Beth a chemat singura abmulanta, iar medicii serviciului de urgente au ajutat-o sa elimine placenta, dar apoi a ajuns sa o nasca si pe gemena Freya, desi de data aceasta cu ajutorul serviciului de urgente care au indrumat-o sa respire.

Fata, care mai are doi copii, a mers des la medic crezand ca este bolnava insa nimeni nu si-a dat seama ca este insarcinata. Ea spune ca nu a avut niciun semn deoarece inca avea menstruatie, nu manca mai mult ca de obicei, iar greutatea acumulata a pus-o pe seama „grasimii”.

„Este un mare soc, dar si o surpriza frumoasa. Nu am stiut nicio clipa ca sunt insarcinata. Eram in pat cu partenerul meu cand am inceput sa am mici dureri. Nu am spus nimic dar am mers la parter pentru a-mi lua un pahar cu apa, insa durerile s-au intensificat. Am crezut ca am nevoie la toaleta. Inca eram asezata pe toaleta cand am nascut. Nu am avut timp sa simt nimic cand s-a intamplat”, a povestit Beth pentru Metro.co.uk.

„A fost totul pe fuga. Acum eram in dureri si in momentul urmator aveam doi copii. Cei de la serviciul de urgente mi-au spus ca trebuie sa elimin placenta. Am impins din nou dar a iesit un alt bebelus, nu placenta. A fost un soc”, a continuat ea, potrivit unica.ro.

