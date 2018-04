a murit alfie baietelul condamnat la moarte de instantele britanice si europene 19529 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A murit Alfie Evans, micutul britanic in varsta de un an si 11 luni pe care instantele britanice si europene l-au condamnat la moarte prin aprobarea deconectarii de la aparatele care il mentineau in viata, dupa lungi lupte juridice pierdute de parinti si ignorand chiar si un apel lansat in favoarea micutului chiar de catre Papa Francisc. "Baietelului nostru i-au crescut aripile in aceasta noapte, la ora 02:30. Suntem cu inimile sfasiate. Le multumim tuturor celor care ne-au sustinut", a scris pe mama lui Alfie. "Gladiatorul meu a depus scutul (...) Te iubesc baiatul meu", a adaugat si tatal lui Alfie, Tom Evan ...