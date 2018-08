A murit Aretha Franklin

Cântăreața americană Aretha Franklin a murit la vârsta de 76 de ani, după o lungă suferință, potrivit cbsnews.com. Informația a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al Arethei Franklin, pentru The Associated Press. „Regina muzicii soul”, în vârstă de 76 de ani, a murit joi, fiind înconjurată de familie, în locuința sa din orașul […]

