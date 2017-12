A murit Bruce McCandless, unul dintre cei mai faimosi astronauti ai lumii

Bruce McCandless google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astronautul american Bruce McCandless, primul om care a zburat in spatiu fara a fi legat, a murit joi la varsta de 80 de ani, a confirmat vineri NASA. In timpul misiunii Apollo II din 1969, McCandless a fost comunicator al centrului de control al misiunii pentru Neil Armstrong si Buzz Aldrin, care au devenit primii oameni care au pasit pe Luna, potrivit Agerpres. McCandless, capitan in retragere al Marinei americane, s-a alaturat echipei NASA in 1966, devenind membru al echipajului de suport pentru misiunea Apollo 14 si pilot de rezerva in prima misiune cu echipaj catre Skylab - prima statie spatiala a Statelor Unite. In 1984, McCandless a realizat faimosul sau zbor in spatiu fara a fi legat, iar ...