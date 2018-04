A MURIT Dan Lazarescu! A facut stop cardiac in fata blocului in care locuia

Profesorul Dan Lazarescu, cunoscut om de cultura aradean, s-a stins din viata ieri, 10 aprilie.

Cunoscut printre artistii plastici si scriitorii aradeni, Dan Lazarescu a participat la nenumarate vernisaje de expozitii si lansari de carte, evenimente pe care le prezenta cu mare daruire fata de public si artisti deopotriva. Se pare ca acesta ar fi suferit un stop cardiac in fata blocului in care locuia, scrie aradon.ro.

„A plecat fulgerator dintre noi, indragitul critic de arta, om de cultura aradean, domnul Dan Lazarescu. Cu mare durere in suflet, transmitem condoleante familiei si prietenilor! Va ramane vesnic viu in memoria membrilor asociatiei, fiind unul dintre membrii fondatori ai acesteia, aducandu-si aportul de nepretuit in sustinerea si incurajarea artistilor plastici. Slujba de pomenire va avea loc joi, 12 aprilie, ora 14, dupa care inmormantarea va fi la cimitirul Eternitatea. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, se arata intr-un mesaj dat publicitatii de Asociatia „Ion Andreescu” Arad. Si Asociatia Kölcsey si-a exprimat regretul pentru pierderea criticului de arta, readucand in atentia publica evenimentele organizate de catre asociatie, la care Dan Lazarescu a participat.

