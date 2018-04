A murit fara sa-si indeplineasca ULTIMA DORINTA! Ce a cerut Ionela Prodan de pe patul de spital: „Eu o sa ma prapadesc, dar vreau…”

Ionela Prodan a murit luni seara, in jurul orei 21:00, dupa o lupta grea cu o boala necrutatoare, cancerul pancreatic. Artista a comunicat cu prietenii si familia pana-n ultima clipa.

Codrin Stefanescu a povestit care a fost ultimul lucru pe care i l-a cerut regretata Ionela Prodan.

„Cu cateva zile inainte de a intra in coma, avea pierderi de memorie. M-a sunat de la spital. Am vorbit, «spune-i lui Liviu Dragnea ca eu o sa ma prapadesc, dar vreau sa primesc o diploma de la Ministerul Culturii pentru toata cariera mea». A fost ultima discutie coerenta. Anamaria si sora ei au stat zi de zi la spital. Familia ei, fetele ei, noi, prietenii, am sperat pana la final. Noi credeam ca se va ridica din nou din pat Ionela Prodan si va reincepe sa cante ca o ciocarlie. Am sperat ca se va produce pentru ea minunea pe care o asteptam cu totii”, a precizat Codrin Stefanescu la un post tv.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.