A murit Ilie Balaci, „Minunea blonda” a fotbalului oltean

Legenda fotbalului românesc, „perla" Olteniei, Ilie Balaci, a murit, duminică, într-un spital din Craiova, la vârsta de numai 62 de ani. Potrivit primelor informații, el ar fi suferit un atac cerebral. „Minunea blondă", cum i se mai spunea, s-a născut la data de 13 septembrie 1956, a evoluat ca mijlocaş şi a antrenat numeroase echipe.