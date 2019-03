examen auto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat a murit in timpul examenului de conducere. Medicii sositi de urgenta la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viatia. Un barbat de 55 de ani din Brasov a murit, miercuri, in timp ce dadea proba practica pentru obtinerea permisului de conducere. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, barbatului i s-a facut rau in timpul examinarii, conducand masina inscriptionata "Examen". Echipajul medical sosit la fata locului a constatat decesul barbatului. Cadavrul a fost transportat la Serviciul Judetean de Medicina Legala in vederea efectuarii necropsiei si a stabilirii cauzei decesului. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii ...