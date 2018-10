A murit 'ingerul' copiilor - Un cunoscut medic a decedat in aceasta dimineața

In aceasta dimineata, prof. dr. Marin Burlea a incetat din viata la Institutul Regional de Oncologie Iasi. Personalitate marcanta a medicinei romanesti, prof.univ.dr. Marin Burlea impresiona prin CV-ul cu grija completat in ani de cariera, dar, mai ales, prin bunatatea si generozitatea de care a dat dovada dintotdeauna, inclusiv atunci cand, in urma cu ceva timp, dezinteresat si doar pentru ca umanitatea i-o cerea, a acceptat sa faca naveta Iasi – Tulcea pentru a se ingriji de copiii bolnavi care au ramas fara medic pediatru in oras. Isi amintea, acum ceva timp, ca nu a stat prea mult pe ganduri atunci cand i s-a cerut sa-i ajute pe copilasii din Tulcea, dar nu si-a imaginat nicio clipa ca va fi atat de dificil sa gaseasca un medic pediatru care sa acorde permanenta de care pacientii au nevoie: „Din nefericire, medicii nu sunt motivati sa ramana in Romania. Aproape 25 000 de medici sunt plecati peste granite. Poate nu ne dam seama, dar e un fapt ingrijorator!”. declara la acel moment prof. univ. dr. Marin Burlea, scrie bzi.ro.

Intrebat fiind despre lipsurile sistemului medical din Romania, Marin Burlea spunea ca exista o dominanta materiala inexplicabila. Coruptia e dincolo de imaginatie, iar fata de profesori si viata, in genere, se manifesta o atitudine superficiala.

„In secolul vitezei si era informatiei avem impresia ca medicina se poate invata de pe internet. Nu mai exista devotament, generozitatea de a veni sambata si duminica in spital pentru a-ti vizita pacientii, sa faci anumite lucruri neremunerate. Medicul este un individ care are datoria de a transmite in societate nu doar profesionalism, ci trebuie sa transmita principii sanatoase de viata, familie, ingrijire si alimentatie.”