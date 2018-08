A murit mama lui Horațiu Malaele. Mesajul emoționant al actorului

Un cutremur a avut loc duminica seara in zona seismica Vrancea la ora 20,16 min, in judetul Buzau. Institutul National d...

Branza topita este foarte apreciata in Romania si reprezinta un deliciu pentru multi copii. O vedem mereu pe rafturile m...

Antoneta Ardeleanu, judecător al Tribunalului Constanţa, a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în ultimul dosar al lui Nicuşor Daniel Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa! Drept urmare, An ...

Urmariti in direct pe site-ul Ziare.com ultima intalnire de duminica din Liga 1, din etapa cu numarul 4 a sezonului competitional 2018/2019, intre Gaz Metan Medias si FCSB, cu incepere de la ora 21.00.

Horațiu Mălăele este în doliu! Maestrul și-a pierdut astăzi mama și a făcut anunțul trist pe contul său de Facebook. (Promotiile zilei la monitoare) Horaţiu Mălăele își anunță prietenii virtuali că cea care i-a dat viața s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică. Actorul se afla în străinătate atunci când a aflat vestea […] The post Horațiu Mălăele, în doliu: ”Doamne, ai știre și de…” appeared first on Cancan.ro.