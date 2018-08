A murit Neil Simon, unul dintre cei mai de succes scriitori de pe Broadway

Neil Simon, legendarul dramaturg care a scris „The Odd Couple” și „Barefoot in the Park”, a murit la 91 de ani, conform TheGuardian. Scriitorul a murit duminică, în urma unor complicații cauzate de pneumonie. S-a stins din viață într-un spital din Manhattan, a declarat pentru The Associated Press vechiul său prieten, Bill Evans. În anii ’80, […]

