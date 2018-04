A murit politistul impuscat in cap de iubita lui! Doi copii au ramas fara tata!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bogdan Dumitrescu, politistul Bogdan Dumitrescu, politistul de la Crima Organizata, impuşcat in cap de propria iubita, a murit duminica noaptea, intr-un spital din Craiova, la trei luni de la incident. In urma lui a lasat doi copii fara tata. Politistul a fost impuscat in cap de iubita sa, in timp ce se jucau cu un pistol al barbatului, detinut legal. Femeia a suferit rani la mana, in timp ce barbatului i-a trecut glontul prin ceafa, iesindu-i prin frunte. A fost transportat in stare grava la spital, suferind ulterior mai multe interventii chirurgicale. Procurorii Tribunalului Olt au deschis imediat un dosar penal, iar Alina Gheorghe, in varsta de 27 ani, prietena politistului, va fi cercetata de acum pentru ucidere din ...