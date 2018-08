A murit senatorul John McCain, unul dintre cei mai mari adversari ai lui Putin

Un accident rutier a avut loc duminica dimineata in zona Nicolina. Potrivit informatiilor obtinute de reporterii BUNA Z...

Generalul maior in rezerva Bertrand Cavallier, fost cadru al Jandarmeriei Nationale Franceze, considera ca la protestul din 10 august era necesara crearea unei "zone-tampon" intre jandarmi si protestatari.

Linia 41 de tramvai este suspendata si duminica pentru lucrari de revizie. In locul acesteia, va functiona linia naveta de autobuze 641.

Senatorul american John McCain, fost candidat la președinția Statelor Unite, a murit la vârsta de 81 de ani, din cauza unei tumori la creier. McCain s-a retras din viața politică în decembrie 2017. A fost senator de șase ori și desemnat candidat republican la președinția SUA în 2008. John Mc Cain a fost fiu și […] The post John McCain a murit la vârsta de 81 de ani. Senatorul american își întrerupsese tratamentul pentru cancer appeared first on Cancan.ro.