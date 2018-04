A murit Stela, a murit si Cristina, iar acum scena romaneasca a mai pierdut O STEA! Actrita A MURIT in SOMN! Cum a gasit-o sotul azi dimineata

Actrita Carmen Stanescu a murit, joi, la varsta de 92 de ani. Actrita avea 92 de ani si s-a stins acasa, in somn, dupa o lupta de ani buni cu boala.

Carmen Stanescu a fost actrita de teatru si film, iar debutul ei a avut loc in anul 1945, in rolul Ecaterinei Ivanova, in piesa "Fratii Karamazov".

Anul trecut, sotul regretatei actrite vorbea intr-un interviu pentru Click, despre starea ei de sanatate fragila.

“Actrita Carmen Stanescu nu e deloc bine. A facut o gonartroza si nu mai poate merge (n.r. afectiune cronica a genunchiului, invalidanta, cu evolutie progresiva, prin care cartilajul se degradeaza progresiv, cu aparitia durerii si limitarea mobilitatii). Ea a fost si campioana la atletism, la <suta de metri>, a fost sportiva mare, a mai practicat si alte sporturi, a fost cinci ani in echipa nationala de tir. La varsta ei, doctorii se tem sa o opereze, pentru ca e posibil sa apara si alte complicatii. Merge destul de dificil, nu mai joaca nicaieri si, sincer, nici eu nu mai vreau sa joc. Am peste 66 de ani de teatru. Am urcat in scena de 19.900 de ori. Au fost saptamani in care am jucat de 14 ori, au fost dati cand am cazut in scena sau cand m-au dus la balamuc”, a povestit actorul Damian Crasmaru.

