A MURIT un fost RECTOR al unei universitati din Iasi! 

Fostul rector al Universitatii "Mihail Kogalniceanu" din Iasi s-a stins din viata azi dimineata la un spital din oras. Aceasta a pierdut lupta cu viata in fata unei boli cu care s-a confruntat de mai multa vreme. Prof. univ. dr. Genoveva Vrabie a murit la varsta de 80 de ani. O mare parte din activitatea ei didactica s-a desfasurat la Facultatea de Drept din cadrul universitatii anterior mentionate.