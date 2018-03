A MURIT. Veste devastatoare inainte de Saptamana Mare - Medicii i-au confirmat moartea in aceasta dimineata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tragedie uriasa in lumea boxului, Chris Edwards a murit la varsta de 41 de ani. Familia si apropiatii sunt inmarmuriti de moartea subita a sportivului. Chris Edwards a suferit un atac de cord, iar medicii i-au confirmat moartea in aceasta dimineata. Boxeurul a fost incoronat drept campion britanic in anul 2006, dupa ce l-a invins pe Dale Robinson, inainte de a castiga super-titlul din 2007 impotriva lui Jamie McDonnell. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto tragedie uriasa ...