A nins in Africa de Sud! Iata primele imagini cu zebrele si elefantii in zapada

In Africa de Sud a nins! Pozele care au aparut pe instagram au uluit oamenii. Asa ca, iata primele imagini cu zebrele si elefantii acoperiti de zapada. Expertii au dezvaluit ca din cauza schimbarilor climatice s-a petrecut acest lucru. Schimbari sunt ca efect in urma incalzirii globale. Cu toate ca nici in Romania nu decurge totul ca pe apa unui rau, in Africa s-a atins apogeul. Fenomenul inregistrat acum a fost uluitor.

Toti oamenii au fost socati, dar cei care nu au inteles deloc venirea zapezii sunt animalele. Fiind obisnuite cu o vreme caniculara, acestea au fost bulversate total. In loc sa se trezeasca cu razele soarelui care le magaia blana, s-au trezit sub zapada.

Iar, daca incercam sa luam un lucru pozitiv din aceasta situatie, ar fi pozele care au ietit in urma ninsorii. Toate zebrele, giraflee, antilopele, rinocerii, elefantii au fost surprinsi in niste fotografii care parca sunt scoase din povesti.

Digi24 a cautat o explicatie meteorologica pentru un astfel de fenomen. Asa ca, situatia a stat in felul urmator: un font de aer rece a adus ninsori in zona. De evidentiat este faptul ca nu au fost nameti cat casa. In zona, se pot observa pe pamant doar 25 de centrimetri de zapada.

