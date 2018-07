A parasit-o pe Valentina pentru Gabriela Cristea dupa ce s-a spus ca era gravida ! Blonda a reactionat, a abordat-o pe prezentatoare si…

Toata lumea stie ca prezentatoarea TV Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt cat se poate de fericiti unul in bratele altuia, dar si ca urmeaza sa devina parinti, insa mai putini stiu cine e femeia la care artistul a renuntat pentru a fi cu bruneta.



Inainte de-a incepe o poveste de dragoste cu Gabriela Cristea, cel care i-a devenit acesteia sot s-a iubit cu o blondina pe nume Valentina.



Despre aceasta s-a spus, in repetate randuri, ca in momentul in care a fost parasita de catre Tavi Clonda era insarcinata intr-o luna si jumatate cu copilul lor si urmau sa devina parinti. De asemenea, ex-iubita cantaretului a pastrat multa vreme pozele cu ei doi, pe contul sau de Facebook, pentru ca a simtit ca intre ei socotelile nu sunt inca incheiate.



Totodata, in clipa in care a fost parasita de barbatul cu care a fost impreuna timp de patru ani, Valentina i-a dat un SMS Gabrielei Cristea in care a certat-o pentru ca i-ar fi „furat“ iubitul.

