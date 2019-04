A picat moțiunea anti-Cuc. Surpriza la vot

Camera Deputaților a respins, miercuri, moțiunea simplă inițiată de PMP și PNL împotriva ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc (PSD).

Moțiunea a adunat doar 93 de voturi „pentru”, insuficiente pentru adoptarea acesteia. Totuși, au votat pentru moțiune mai mulți deputați decât cei care au inițiat-o, anume 80.

Partidele din opoziție au cerut demisia lui Răzvan Cuc în moțiunea intitulată „Mandatul ministrului Cuc cu numărul trei, este unul de nota 3”.

La dezbaterile de luni pe marginea moțiunii simple, ministrul Transporturilor a crtiticat lipsa rezultatelor „remarcabile” ale miniștrilor liberali în domeniu, precizând că el „deranjează anumite interese” ale partidelor de Opoziție.

„Dragi colegi, haideți să vă spun un lucru, și voi ați fost în Minister un an de zile și ați avut rezultate remarcabile, zero de sus până jos. Acum eu știu că vă supărați că eu mai cert constructorii, că știu că vă deranjează că afectez anumite interese, dar să știți că eu nu mă opresc și merg mai departe și cu rezilierile de contracte și cu tot ce am promis și știu că vreți neapărat ca ONG-urile să conducă Ministerul. E greu. Îl conduc eu acum și trebuie să modificăm legislația astfel încât să putem accelera toate procedurile pe care le avem, inclusiv pe parte de mediu. Aici o să mă consult cu doamna ministru Gavrilescu, n-o să mă consult cu ONG-urile”, a afirmat Răzvan Cuc.

El a adăugat că mandatul său este dedicat vizitelor pe şantiere, pentru a garanta că execuţia kilometrilor de autostradă este la zi, „după ce, în primul mandat, am scos la licitaţie proiecte de autostradă în valoare de 3,5 miliarde de euro”.

„Pentru acest an, CNAIR a estimat finalizarea a 180 de km de autostradă, iar eu voi face absolut tot ce îmi stă în putinţă din punct de vedere administrativ pentru ca aceşti kilometri să fie executaţi în timp”, a explicat Cuc.

Pe de altă parte, deputatul PNL Lucian Bode a declarat, luni, la dezbaterea moțiunii simple, că dacă un raport al Comisiei Europene pe transport privind România se confirmă, plățile pentru proiecte de transport din fonduri europene vor fi sista.

„Faptul că Ministerul Transporturilor are la dispoziție bani europeni și nu-i cheltuie, nu mai miră pe nimeni, numai că la capitolul fonduri europene, situația poate deveni catastrofală. (...) Nota 4 pe care a primit-o România din partea auditului Comisiei este cea mai gravă posibilă și dacă vi se pare că este mai mare decât nota 3, pe care v-am acordat-o noi, să știți că pentru România este o lovitură fatală. Știți ce înseamnă și ce urmează dacă se confirmă aceste deficiențe majore? Plățile din partea Comisiei vor fi suspendate”, a acuzat liberalul.

De asemenea, acesta a criticat promisiunile făcute de ministrul Cuc cu privire la numărul de km de autostradă ce vor fi deschiși în 2019.

„Mai nou, am văzut o idee năstrușnică la dvs, vreți să transformați CNAIR în constructor de autostrăzi. Probabil v-a inspirat doamna Firea sau domnul primar Negoiță cu aceste companii de stat. Atenție la rezultatul demersurilor lor, zero. Toate au fost declarate ilegale de către instanțe. Probabil, când veți constata eșecul acestui demers vinovat o să fie așa cum văd că deja vă place să spuneți «statul paralel»”, a conchis Bode.

Răzvan Cuc a fost numit în funcția de ministru al Transporturilor în urmă cu o lună. Acesta a depus jurământul de învestitură la Cotroceni pe 22 februarie.