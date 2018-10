A pilotat avioane 13 ani fara a fi cu adevarat pilot. Si-a falsificat licenta de pilot

Pilot avion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este vorba despre Thomas Salme, un inginer de intretinere care a devenit pilot de Boeing 737 dupa ce a simulat cateva zbouri in noptile ce se afla la servici. Acesta si-a creat o licenta de pilot falsa si, uimitor, a zburat 13 ani cu pasageri in toata Europa. 13 ani din Suedia spre toate tarile din Europa, si nimeni nu a stiut pana acum cateva luni ca Thomas nu are licenta de pilot. Acesta a fost prins de polite cand se pregatea de o noua decolare spre Amsterdam. Si-a gasit sfarsitul in timpul unui zbor cu avionul. Medicii au incercat in zadar sa-i salveze viata Acesta povesteste cum a reusit sa ii pacaleasca pe toti: „Mi-a venit ideea sa creez o licenta de copilot la o companie reala, astf ...