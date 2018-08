A pisat un catel de usturoi, a imbibat o vata in el, dupa care si-a bagat-o in interiorul urechii. Uite ce se intampla daca faci asta si o tii acolo timp de 10 minute

usturoi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Usturoiul este cunoscut pentru proprietatile lui benefice asupra organismului, insa putina lume stie ca poate rezolva si migrenele sau durerile de urechi cu usurinta. Tot ce trebuie sa faceti este sa pisati un catel de usturoi si sa imbibati o vata in pasta rezultata, dupa care sa o introduceti in lobul urechii. Trucul isi va face efectul in scurt timp, iar durerile vor disparea. Multi dintre cei care au incercat sa scape de astfel de probleme spun ca metoda functioneaza si prin introducerea unui catel de usturoi intreg, curatat de coaja, in ureche. Voi ati incercat pana acum asa ceva? Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...