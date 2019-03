A primit ce merita! Maria l-a parasit pe Mihai Nesu in 2012 pentru ca „nu pot sa stau cu un barbat paralizat”. Cum arata femeia acum

Mihai Nesu a divortat de sotia sa Maria, in 2012, dupa ce a avut accidendtul in Olanda, care il tine si acum in scaunul cu rotile. „Nu pot sa sta cu un barbat paralizat”, a fost explicatia ei. Fosta sotie a stelistului s-a mutat recent in America si s-a stabilit acolo.

Mihai si Maria s-au cunoscut in 2000, iar sase ani mai tarziu s-au casatorit. Dupa alti sase, cei doi si-au spus adio. Acum, Maria traieste in tara tuturor posibilitatilor, iar Nesu se ocupa de fundatia sa de ajurorare a copiilor. Interesant este faptul ca fosta nevasta este si acum singura, putandu-se spune ca femeia a primit exact ce merita pentru ca si-a parasit sotul exact cand acesta avea mai mare nevoie de ea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.