A primit ce merita! Maria l-a parasit pe Mihai Nesu in 2012 pentru ca „nu pot sa stau cu un barbat paralizat”. Cum arata femeia in 2018! VEZI FOTO

Mihai Nesu a divortat de sotia sa Maria, in 2012, dupa ce a avut accidendtul in Olanda, care il tine si acum in scaunul cu rotile. „Nu pot sa sta cu un barbat paralizat”, a fost explicatia ei. Fosta sotie a stelistului s-a mutat recent in America si s-a stabilit acolo.

Mihai si Maria s-au cunoscut in 2000, iar sase ani mai tarziu s-au casatorit. Dupa alti sase, cei doi si-au spus adio. Acum, Maria traieste in tara tuturor posibilitatilor, iar Nesu se ocupa de fundatia sa de ajurorare a copiilor. Interesant este faptul ca fosta nevasta este si acum singura, putandu-se spune ca femeia a primit exact ce merita pentru ca si-a parasit sotul exact cand acesta avea mai mare nevoie de ea.

Mihai Nesu: „M-am dus pe drumul credintei!”

„Mi-am dorit toata viata sa fiu fotbalist. A fost dorinta mea cea mai mare. Si a doua cea mai mare, sa am fooooaarte multi bani. Ce sa fac cu ei? Nu stiu! Nu mi-am dat seama nici acum. Nu stiu de ce mi s-a intamplat asta (n.r. accidentarea). Pe mine m-a ajutat sa ma descopar pe mine care eram cu adevarat, nu ce voiam eu sa par. Tot ce mi se intampla in fiecare zi ma face sa ma intorc de unde am plecat toti. Adica la Dumnezeu. Parca nu te mai deranjeaza ca esti in scaun. Toti avem sanse egale: bolnav, sarac, bogat, sanatos. Cred ca Dumnezeu mi-a dat multe daruri pe care nu le-am luat in seama, eu m-am chitit pe fotbal. Celelalte le-am aruncat la gunoi. Aveam talent si la desen, la pictura, dar mai ales la modelaj.

Eram singurul care aveam rabdare. Dar, din pacate, nu le-am dat importanta. Eram animalul din om pe teren si cand plecam acasa eram mielusel linistit. Voiam sa demonstrez tuturor ca, desi eram mic si firav, ma pot lupta cu oricine de la egal la egal. Aveam o vointa extrema. Lumea a iubit-o, nu stiu cat de folositoare mi-a fost asta, dar lumea m-a iubit asa. Fotbalul e un sport vazut mai putin ortodox, dar mi-a oferit prietenii care imi erau cei mai credinciosi. Si asa m-am dus si eu pe drumul asta, al credintei”, spunea Mihai Nesu intr-un interviu la Trinitas.

O alta Maria are grija de el

Imaginile vorbesc de la sine. De fundatia lui Nesu se ocupa acum ea. Femeia respectiva se numeste Maria Bacaran si este director executiv la Fundatia lui Nesu, colaborand de cativa ani cu fostul fotbalist. De altfel, multi spun ca ea este mereu alaturi de el si il sustine total in greaua incercare.

