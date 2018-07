A pus bicarbonat in pamantul florilor! Iata ce s-a intamplat dupa doar cateva zile

Bicarbonatul nu este bun doar ca solutie naturala de curatenie, ci si ca ajutor in obtinerea unor plante frumoase, sustin specialistii.

Plantele cu flori care iubesc solul usor alcalin, cum ar fi begonie, muscata si hortensiile pot produce flori frumoase si sanatoase atunci cand se adauga o cantitate mica de bicarbonat de sodiu in sol.

De asemenea, stropirea putin bicarbonat de sodiu pe solul din jurul plantelor de tomate face rosiile dulci, potrivit top24news.ro. Bicarbonatul de sodiu reduce aciditatea solului, care este ideal pentru cultivarea tomatelor dulci.

Alte ingrediente din bucatarie ce pot fi folosite ca ingrasamant natural:

Zatul de cafea. Se pare ca nu numai noua ne place cafeaua, ci si plantelor. Cafeaua este cunoscuta ca avand nenumarate intrebuintari. Zatul de cafea este folosit cu succes pentru infrumusetare (masaj anticelulitic, scrub pentru corp, pastrarea bronzului, revitalizarea culorii parului) si in diferite operatiuni casnice. Zatul de cafea contine numeroase minerale si vitamine, fosfor, potasiu si azot. Ca ingrasamant ecologic, este indicat plantelor ce prefera un ingrasamant acid. Adaugati-l cu incredere azaleelor, trandafirilor pitici, tufelor de trandafiri, cameliilor si pomilor fructiferi.

Cojile de oua. La fel ca zatul de cafea, cojile de oua pot constitui un bun ingrasamant pentru plantele de apartament si pentru gradina. Cojile de oua contin carbonat de calciu, fosfor si azot. Obtinerea ingrasamantului presupune uscarea cojilor si pisarea lor. Cel mai indicat este pulberea din coji de ou care, pentru plantele de apartament, va fi folosita incantitati mici, o data la 2 luni deoarece se descompune destul de greu. Horticultorii o recomanda si la plantarea rasadurilor de rosii, vinete etc., si ca ingrasamant pentru gradini.

Apa de legume. Asa cum am recomandat apa cu care am spalat carnea, mentionez si apa cu care am spalat sau in care am fiert legumele si cartofii. Aceasta contine vitamine si minerale pe care florile dvs. nu le vor refuza

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.