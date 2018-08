A pus o foaie de dafin in scrumiera și i-a dat foc. Cand s-a intors in camera a ramas uimita

Andrei Pleșu descrie "harababura mentala" a guvernanților. Dancila, "un biet ecou" Scriitorul și filosoful Andrei Pleșu, fost ministru al Culturii și de Externe, atrage atenția asupra elementelor de "insuficienţă mentală, incoerenţă morală şi anonimat" care stau la baza guvernanților actuali. Citește mai departe...

Papagalii au capacitatea de a lua decizii economice complexe si de a face profit cu un minimum de efort - studiu Oamenii de stiinta au demonstrat ca papagalii sunt capabili sa ia decizii economice complexe.

SOCANT. Si-a ucis sotia si i-a tinut corpul in congelator. Ce a patit barbatul Un chinez a fost condamnat la moarte joi de către o instanţă din Shanghai pentru uciderea soţiei sale şi păstrarea corpului acesteia într-un congelator timp de trei luni. Citește mai departe...

Ciolos: Orice solutie e mai buna decat cea pe care Romania o are acum. Ar trebui sa ajungem la anticipate Co-fondatorul Miscarii Romania Impreuna, fostul premier Dacian Ciolos, sustine ca pe termen scurt si mediu ar trebui sa se ajunga in Romania la alegeri anticipate, astfel incat o majoritate politica sa fie relegimitata prin vot.

Lavinia Parva, cu lenjeria intima la vedere! Cum s-a pozat cantareața Lavinia Pârva este una dintre cele mai sexy femei din România și se sfiește să-și expună corpul. Soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a pozat într-o rochiță sport, mulată pe corp, de culoare roz. Vedeta s-a fotografiat într-o poziție care i-a lăsat la vedere lenjeria intimă. Lavinia Pârva s-a apucat de fotbal! Vedeta s-a pozat cu […]

Sociologul Andrei Țaranu indica ”modelele” lui Dragnea și Tariceanu: Putin, Orban, Kaczynski și Erdogan! EXCLUSIV Sociologul și profesorul Andrei Țăranu descâlcește, în exclusivitate pentru PSnews.ro, asemănările dintre guvernarea PSD ...

Tragedie la ISU Gorj. Un paramedic cunoscut s-a stins din viața. Mesaj emoționant postat de un coleg În jurul orei 06:30, un participant la trafic semnala faptul că pe raza localității Bărbătești s-a produs un accident rutier în care a fost implicat un autovehicul care a părăsit partea carosabilă și a lovit frontal un copac. La fața locului s-au deplasat de urgență un echipaj pentru descarcerare din cadrul Secției de Pompieri Turceni, […]

Connect-R și-a schimbat radical look-ul dupa divorț! Connect-R și-a schimbat radical imaginea, după ce a divorțat de Mischa, mama fetiței lui, Maya. Cei doi artiști au s-au separat în urmă cu mai bine de un an, însă au făcut anunțul de curând. Cântărețul și-a uimit fanii acum și cu un nou look. La puțin timp după anunțul divorțului, Connect-R a decis să-și […]

Gabriel Oprea, la sediul Parchetului General: Sunt chemat ca martor intr-un dosar Fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, s-a prezentat, joi, la sediul Parchetului General, acesta precizând că a fost chemat ca martor într-un dosar. Oprea a mai spus că dosarul în care a fost chemat nu are legătură cu cel ce vizează protestul din 10 august.