A revenit de la 0-2: In Liga a 3-a, CS Medgidia a obtinut un punct in extremis cu Progresul 1944 Spartac (galerie foto)

Se pare că nu am trăit deajuns ca să văd și un asemenea meci. Am început jocul cu 2 jucători nerefăcuți, din păcate ei nu au putut să continue, a trebuit să îi înlocuiesc pe Tenea și pe Ștefan. Din cauza greșelilor individuale care se pe perpetuează văd, am luat gol dupa o aruncare de la margine, o greșeala de marcaj. Schimbarea făcută cu Bumbac se pare ca nu a fost de bun augur, nu a reușit sa își stăpânească nervii si a luat cartonaș rosu. Numărul limitat de jucători și accidentarea pe final a lui Mazilu a facut să asistăm la un final în care fiecare caută să dea lovitura decisivă. Noi am reușit să reducem din handicap, iar pe final în inferioritate numerică și cu șansă, am reușit să egalăm. Greu, foarte greu, dar trebuie sa ducem campionatul până la capat cu demnitate, cu efort pentru că astăzi jucătorii au învățat că nu trebuie să renunți niciun moment atât timp cât mingea este in joc, este declarația lui Aurelian Despa, antrenorul CS Medgidia, postată pe pagina de Facebook a clubului.