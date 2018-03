A saptea sotie

Un arab catre-o olteanca buna…buna rau :

– Casatoreste-te cu mine, frumusete. Vei avea aur si argint si palatul meu va fi a ta casa. Vei fi a saptea mea sotie…

– Du-te ma dracului ! Numa’ dupa barbati nu mai stateam eu la coada!

*************

Un predicator, ca sa-si motiveze enoriasii:

- Cati vor sa mearga in cer?

- Eu! eu! eu!....raspund toti, numai o doamna tace.

- Cati vor sa mearga in cer?

- Eu! eu! eu!....dar doamna tace din nou.

- Sora, dumneavoastra nu vreti sa mergeti in cer?

- Ba da, dar cu alta cursa fiindca asta mi se pare foarte ocupata.

-----

Sună soneria. Un copil, deschide ușa și vede un polițist?

- Tata e acasă?

- Nu.

- Dar mama?

- Și ea s-a ascuns.

---

- Dacă tu ai 1 leu şi Chuck Norris are 1 leu, atunci Chuck Norris are mai mulţi bani decât tine.

- Unele persoane poartă pijamale cu SuperMan. SuperMan poartă pijamale cu Chuck Norris.

- Chuck Norris nu se spală pe dinţi. Dinţii lui spală periuţa.

- Chuck Norris donează mereu sînge la Crucea Roşie. Dar nu e niciodată al lui.

- Timpul nu aşteaptă pe nimeni, decît dacă e Chuck Norris.

- Dumnezeu plăteşte drepturi de autor lui Chuck Norris pentru Biblie.

- Chuck Norris a luat examenele înainte să le dea.

- Ca euro-parlamentar, Chuck Norris va anula Legea Gravitaţiei.

- Chuck Norris a învins soarele într-un concurs de strălucire.

- Chuck Norris a fost primul om care a elaborat teoria relativităţii, dar ca să nu pară tocilar a vîndut-o lui Einstein.

- Chuck Norris unge pîinea pe unt..

- Chuck Norris poate să deseneze un triunghi cu 4 laturi.

- Timpul nu trece pe lîngă Chuck Norris, Chuck Norris aleargă pe lângă timp.

- Chuck Norris poate să dea foc la un cub de gheaţă şi să îl stingă cu benzină.

- Chuck Norris nu are acces la internet, internetul are acces la el.

- Chuck Norris poate să dea mat dintr-o singură mutare.

- Chuck Norris poate să amâne sfîrşitul lumii.

- Toate companiile de asigurări se bat să-i facă o asigurare de viaţă lui Chuck Norris pentru că el este nemuritor.

- Lumea a fost făcută în urma unui proiect finanţat de Chuck Norris.

- Chuck Norris a lăsat o urmă de pantof pe apă.

- Iniţial erau 8 minuni în lume. Dar Chuck Norris a declarat că preferă să ramînă modest.

- Chuck Norris este capabil să lase un mesaj înainte de bipul sonor.

- Chuck Norris şi-a pierdut virginitatea înaintea tatălui sau.

- Chuck Norris a înecat odată un peşte.

- Chuck Norris are o casă de vacanţă pe Soare.

