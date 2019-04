A scapat de cancer in stadiul 4, desi doctorii ii mai dadeau cateva zile: „Imi cer scuze ca nu am murit”

Xsara Sanderson, o tanara de 20 de ani, din Scunthorpe, Marea Britanie, a trecut de la agonie la extaz in ultimele luni.

Tanara a fost diagnosticata cu cancer in stare terminala, iar doctorii ii mai dadeau doar cateva zile de trait. Xsara isi planuia inmormantarea, cand o decizie radicala i-a schimbat complet viata.Intreaga nebunie a inceput in iulie anul trecut, cand Xsara a fost instiintata ca sufera de Limfomul Hodgkin in stadiul 4, terminal, si ca trebuie sa inceapa imediat sedinte de chimioterapie.

A ajuns in aceasta situatie dupa ce a inceput sa simta constant dureri in piept si in ceafa si sa piarda rapid in greutate.

A dus pe picioare patru luni de chin, chimioterapia facand-o sa-si piarda parul si o parte dintre dinti.

Conform Mirror Online, in noiembrie anul trecut, Xsara a decis ca nu mai poate sa indure sedintele de chimioterapie si vrea sa-si astepte sfarsitul linistita acasa.

A strans peste 3.000 de lire pentru inmormantare

Asta in ciuda faptului ca doctorii au insistat ca si-ar putea pierde viata in decurs de cateva zile, daca renunta la chimioterapie.

Xsara a decis sa mearga pe mana ei si chiar a inceput sa stranga, cu ajutorul apropiatilor, peste 3.000 de lire sterline pentru a-si organiza o inmormantare corespunzatoare.

Insa, din fericire, nu a mai fost nevoie pentru asa ceva. Pentru ca tanara a reusit, spre surprinderea tuturor, sa se recupereze miraculos.

A donat o mare parte din bani clinicii unde s-a tratat

Ultimul control a relevat ca fata nu mai are probleme, iar acum Xsara chiar se pregateste sa se reangajeze.

O mare parte din banii adunati pentru inmormantare au fost donati unei fundatii din Hull unde Xsara s-a tratat. Restul de bani vor fi folositi de fata pentru a obtine permisul de conducere.

Desi a trecut printr-un adevarat cosmar, tanara are puterea sa zambeasca din nou.

„Imi organizam inmormantarea, iar acum imi organizez restul vietii. Tare mi-as dori sa fiu o femeie de cariera. Imi cer scuze ca nu am murit, pentru ca, in momentul in care am decis sa renunt la chimioterapie, am fost acuzata ca sunt egoista si renunt la lupta”, spune tanara.

