A scapat de puscarie!: Fost politist local, condamnat definitiv si obligat la munca in folosul comunitatii

Un fost poliţist local din Ovidiu a fost condamnat, ieri, printr-o sentinţă definitivă, la doi ani şi trei luni de închiosare cu suspendare, pentru complicitate la luare de mită în formă continuată, favorizarea făptuitorului, fals intelectual şi complicitate la înşelăciune. În primă instanţă, fostul poliţist local luase trei ani şi patru luni de închisoare cu executare.Revenind la decizia Curţii de Apel Constanţa, inculpatul a fost obligat, printre altele, să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Constanţa sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate şi să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile, la Primăria Ovidiu, sau la Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa.De menţionat că în prezenta cauză, mai mulţi şoferi din Constanţa au fost trimişi în judecată şi condamnaţi la pedeapsa de câte un an şi patru luni de închisoare fiecare, cu suspendare sub supraveghere, pentru infracţiunea de dare de mită.Amintim că ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie Constanţa, în baza ordonanţei de delegare emise de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi sub coordonarea acestuia, au efectuat trei percheziţii, dintre care una în Biroul Ordine Publică din cadrul Poliţiei Oraşului Ovidiu şi două percheziţii domiciliare la locuinţele a doi poliţişti (unul naţional, iar celălalt local).Conform datelor oficiale, în luna octombrie 2015, lucrătorii Direcţiei Generale Anticorupţie Constanţa au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa cu privire la săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu de către un agent de poliţie din cadrul Poliţiei Oraşului Ovidiu.„În fapt, în noaptea de 18/19 august 2015, fiind în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, (…) (n.r. poliţist naţional) împreună cu un lucrător al Poliţiei Locale au oprit un autoturism condus de G.I., care nu poseda permis de conducere. În autoturism se mai aflau două persoane, iar cei trei transportau bunuri, respectiv dispozitive electrice sustrase de la o societate ce executa lucrări la construcţia unui bloc de locuinţe din oraşul Năvodari, judeţul Constanţa. Pentru a nu-i întocmi dosar penal, G.I. i-a remis agentului de poliţie o sumă de bani şi o parte dintre bunurile sustrase. De asemenea, din datele obţinute în cauză a rezultat că (…) (nr poliţist naţional) împreună cu B.L. şi V.I., lucrători în cadrul Poliţiei Locale Ovidiu, pe timpul îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu, au pretins şi primit sume de bani de la şoferii depistaţi încălcând normele rutiere, pentru a nu lua măsurile legale împotriva acestora“, se mai arată în documentele oamenilor legii.Totodată, procurorii au mai arătat că după percheziţii domiciliare au fost ridicate mai multe documente şi înscrisuri de la sediul Poliţiei Oraşului Ovidiu, precum şi bunuri (dispozitive electrice) care proveneau din furtul săvârşit în noaptea de 18/19 august 2015. Bunurile făceau obiectul unui dosar penal cu autori necunoscuţi, înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa ca urmare a unei plângeri formulate de către administratorul unei societăţi ce reclama furtul acestora şi crearea unui prejudiciu de 40.000 de lei.