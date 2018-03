A scobit o ceapa rosie, a umplut-o cu miere de albine, apoi a lasat-o la macerat 8 ore. Dupa ce vei afla motivul, si tu vei face la fel

Ai vazut- pe bunica cum scobea ceapa si o umplea cu mierea, apoi iti dadea cate o lingura pe zi din acest amestec? Te-ai gandit vreodata de ce a facut asta?

Ei bine, pentru ca mixul e foarte benefic pentru sanatatea ta.

Siropul de ceapa este un leac babesc folosit pentru gripa si tuse, deoarece are proprietati antiseptice si antiinfectioase.

Este usor de preparat si te scapa de simptomele neplacute ale racelii intr-un timp foarte scurt, iar gustul este mult mai placut decat cel al produselor din farmacii.

In popor se spune ca ceapa tine la distanta afectiunile sezonului rece, ceea ce nu e de mirare, avand in vedere continutul ridicat de vitamina C, B6, B1, biotina si acid folic.

In plus, ceapa este alimentul cel mai bogat in quercitina, un puternic antioxidant care face parte din familia bioflavonoidelor si are un efect antiinflamator.

Astfel, siropul de ceapa ajuta la decongestionarea cailor nazale, reducand febra si ameliorand tusea seaca.

In cazul in care ai o tuse productiva, este recomandat sa nu incerci sa o opresti, deoarece are siea un rol important in vindecarea racealii: scoate bacteriile din tine.

Cum sa prepari siropul de ceapa

Reteta clasica si cea mai folosita este decoctul de ceapa, util in vindecarea tusei seci. Pentru 250 ml de apa se iau doua cepe mici, de marimea unui ou, curatate de radacini (dar

nu de coaja – aceasta are substante benefice) si se adauga in apa cand aceasta ajunge in punctul de fierbere. Se lasa 10 sau 15 minute.

O variatie la aceasta reteta este adaugarea de miere in timpul fierberii, insa doar pentru un gust mai placut, intrucat aceasta isi pierde proprietatile la temperaturi mai mari de 40 de grade.

Pentru a te bucura si te calitatile antiinfectioase ale mierii, adaug-o dupa ce fiertura de ceapa a ajuns la o temperatura la care poti sa o bei.

Gustul poate fi influentat si de adaugarea diferitelor ceaiuri sau a ghimbirului, un alt leac pentru raceala, cu proprietati incontestabile.

In cazul in care vrei sa pastrezi mai mult timp decoctul din ceapa, poti saadaugi un conservant precum hreanul.

O alta varianta de sirop de ceapa este cea pentru copii (dar nu mai mici de 4 ani, din cauza continutului de miere), mult mai placuta la gust.

Ai nevoie de o ceapa alba sau rosie, de un borcanel de miere organica sau de o ceasca de zahar granulat si de un borcanel in care sa pui amestecul.

Taie ceapa in felii egale si pune prima felie la baza borcanului, turnand un strat de miere sau de zahar deasupra.

Continua sa alternezi straturile pana umpli recipientul si, cand ai terminat, lasa siropul sa se faca timp de 8-12 ore.

Poti sa adaugi scortisoara si o lingurita de zeama de lamaie, pentru a spori proprietatile antibacteriene ale siropului si pentru a-i da un gust mai placut.

Remediile naturiste, precum siropul de ceapa pentru tuse, au inceput sa capete tot mai mult teren in ultimii ani.

Avea dreptate bunica cu leacurile ei babesti: sunt usor de preparat, costa putin si isi fac efectul foarte repede,

in vreme ce medicamentele sunt scumpe si au efecte secundare periculoase, daca sunt folosite pe terment lung.

Din fericire, mama natura ne-a pus la dispozitie nenumarate posibilitati de vindecare de care ne putem bucura cu un efort minim!

