A scris pe un bilet „Iarta-ma, Silvia!”, apoi si-a pus capat zilelor. MOMENTELE care au INDURERAT-O pe VIATA pe indragita cantareata Silvia Dumitrescu! Doamne, prin ce chin a trecut cu fostul sot!

Putini stiu este ca Silvia Dumitrescu a mai fost casatorita inainte, primul sau sot fiind Mircea Dumitrescu, un cantareţ cunoscut in perioada anilor ’80, cu care artista a urcat de multe ori pe scena. Mariajul celor doi a durat foarte putin ca urmare a faptului ca acesta era extrem de violent.

Silvia a fost nevoita sa-i poarte in continuare numele pe scena, deoarece asa se facuse cunoscuta inca de la debutul sau in muzica, insa artista isi aminteste cu regret de acea perioada. in interviurile date de-a lungul timpului, aceasta recunostea ca a fost o greseala faptul ca s-a casatorit fara a-l cunoaste mai bine pe cel ce avea sa-i devina sot.

Silvia si Mircea Dumitrescu s-au indragostit la prima vedere si s-au casatorit dupa doar doua saptamani. in anul 1987 mariajul lor lua sfarsit.

Ceea ce este, totusi, cumplit, este destinul tragic pe care primul sot al Silviei Dumitrescu l-a avut. Acesta s-a recasatorit de trei ori, insa urmatoarele doua sotii au ales sa-si ia viata, una prin otravire in casa, iar cealalta prin spanzurare in Gradina Botanica.

Dramele traite nu l-au invins, Mircea Dumitrescu ajungand, din nou, la altar. insa, neintelegerile din cel de-al patrulea mariaj l-au facut pe artistul de odinioara sa-si puna capat zilelor, in anul 2010.

Acesta s-a sinucis prin otravire cu antigel, chiar in propria locuinta, lasand in urma sa un bilet de adio:” Iarta-ma, Silvia.” Cu toate ca nu era vorba de Silvia Dumitrescu, ci de ultima sotie a acestuia, care purta acelasi nume, artista a marturisit ca regreta cele intamplate, dar ca mai mult nu poate declara deoarece cei doi nu mai comunicasera de cel putin 10 ani.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.