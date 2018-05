A spus totul fara perdea! La 4 ani dupa ce a fost inselata, Nicoleta Luciu a decis sa zica pe sleau ce se intampla, de fapt, in casnicia ei

Nicoleta Luciu 1

Nicoleta Luciu a acceptat sa acorde un interviu televizat unde a discutat fara perdea, pentru prima data, despre problemele in casnicie si despre barbatul pe care, desi a inselat-o, l-a iertat, despre cel pentru care a renuntat la cariera in lumea televiziunii!

„E foarte, foarte important ca lucrurile sa decurga frumos si normal intr-un cuplu. Fetele bune au gura mai mica ( si credeti-ma ca o sa fie bine. Niciodata sa nu va certati cu sotii. Dati-le dreptate cand au draci si gata. (…) La noi e invers. El e foarte calm, eu sunt mai agitata pentru ca stand de dimineata pana seara cu copiii am super energie si cateodata ma mai si enervez si primul care-mi iese in cale de multe ori e el. (…) In primul rand am debutat ca model cand aveam 15 ani, dupa care am evoluat, am facut vreo 15 ani si acest hobby al meu pentru ca am imbinat utilul cu placutul. (…) Cand am debutat noi se castigau foarte multi bani. Acum nu mai stiu preturile, dar stiu ca la vremea respectiva generatia de aur facea foarte multi bani la vremea respectiva. Si asta pentru ca erau foarte multe job-uri si… putine modele. (…) Craiasa Zapezii, am incheiat practic si prezentarea, dar sa stii ca am avut emotii. Nu stiu de ce. In mod normal n-ar fi trebuit sa am, dar uite ca am avut. (…) Nu m-am plans niciodata pentru ca imi place ceea ce am facut, n-am regretat niciun moment al vietii mele, toate au venit la timpul lor, copiii la timpul lor, adica am incercat toate meseriile care puteau fi incercate in showbiz, le-am facut cu placere, cu drag.”, a declarat Nicoleta Luciu in cadrul emisiunii “Star Matinal”.

Nicoleta Luciu este casatorita cu Zsolt Csergo, alaturi de care are patru copii. Primul dintre ei este Zsolt junior, iar ceilalti trei sunt tripletii Kim, Karoly si Kevin.

